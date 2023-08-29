Приложения
12:53, 29 августа 2023
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Благодаря переговорам с Apple в App Store вернулся кинотеатр Okko

Об этом сообщил глава сервиса

Глава онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин на презентации новых проектов рассказал, что через год после удаления из App Store, приложение видеосервиса снова доступно на ресурсе.

Приложение Okko было удалено из App Store в августе 2022 года. По словам Шишкина, вернуть приложение удалось благодаря «долгим и усердным переговорам с Apple».

При этом в Google Play приложение было опубликовано и ранее.

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