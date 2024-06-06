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Опубликовано 06 июня 2024, 08:19
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Блогер заказал такси через Uber за 1.7 млн рублей

Своеобразная трата денег
Итальянский блогер решил провести интересный эксперимент, заказав поездку из Милана в Ниццу через Uber.
Блогер заказал такси через Uber за 1.7 млн рублей
© Ferra

Вместо обычного такси он выбрал тариф Uber Jet, который предполагает перелет на частном самолете. Расстояние между этими городами составляет примерно 315 км, и поездка на обычном такси стоила бы ему около €300, что составляет примерно 29 тыс рублей.

Однако, блогер решил воспользоваться более роскошным вариантом, который обошелся ему в €17 560, или почти 1.7 млн рублей по текущему курсу.

Он оплатил перелет через Apple Pay и получил уведомление с инструкцией подъехать к аэропорту. Прибыв туда, он обнаружил подготовленный самолет, где его встречали менеджер Uber, стюардесса и два пилота.

Блогеру помогли комфортно расположиться и уже через 20 минут после взлета он приземлился во Франции.

Источник:iGuides.ru
Автор:Булат Кармак
Теги:
#такси
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#блогер
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#Uber