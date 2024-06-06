Блогер заказал такси через Uber за 1.7 млн рублей

Вместо обычного такси он выбрал тариф Uber Jet, который предполагает перелет на частном самолете. Расстояние между этими городами составляет примерно 315 км, и поездка на обычном такси стоила бы ему около €300, что составляет примерно 29 тыс рублей.

Однако, блогер решил воспользоваться более роскошным вариантом, который обошелся ему в €17 560, или почти 1.7 млн рублей по текущему курсу.

Он оплатил перелет через Apple Pay и получил уведомление с инструкцией подъехать к аэропорту. Прибыв туда, он обнаружил подготовленный самолет, где его встречали менеджер Uber, стюардесса и два пилота.

Блогеру помогли комфортно расположиться и уже через 20 минут после взлета он приземлился во Франции.