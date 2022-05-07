Блокировка платных приложений в Play Market может означать скорый уход Google из РФ

По его мнению, это сигнал для россиян. Подобный шаг говорит о том, что американская компания не намерена работать в России. Зыков отметил, что это логичный шаг Google после отключения платежей для российских пользователей.

«Всё больше теряется смысл в магазине приложений Google Play. Конечно, то, что сделал Google, логически понятно, так как платежи не работают, какой тогда смысл в этой apk? Никакого. Поэтому Google решил очистить свой магазин от приложений, которые, очевидно, для него бесполезны и мешают пользователям находить приложения, которые они смогут использовать без проблем. Для России это очередной сигнал о том, что Google не планирует тут работать в ближайшее время», — считает эксперт.