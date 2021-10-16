Блокировщик рекламы для Chrome и Opera подменял сайты в результатах поиска

Об этом сообщил портал Antimalware со ссылкой на отчёт Imperva. Отмечается, что специалисты компании выявили блокировщик рекламы под названием AllBlock, который вставляет рекламные ссылки в поисковую выдачу пользователей. Делается это с целью подмены легитимной рекламы и перехода пользователя по целевым для разработчиков AllBlock ссылкам.

Источник сообщает, что AllBlock внедряет рекламный, вредоносный, код в каждую новую вкладку браузера. И не просто добавляет рекламу, а подставляет «свои» ссылки, которые пользователи воспринимают как нужные им. По информации источника, таким образом разработчики получают деньги — если пользователь зарегистрируется или приобретёт продукт, перейдя по подложным ссылкам, они получают процент.

Кроме этого, источник предупреждает, что AllBlock — часть более крупной киберпреступной сети — PBot. А поскольку расширение ещё доступно в магазинах Opera и Chrome, источник рекомендует его как можно быстрее удалить.