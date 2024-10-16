Блокировщики рекламы — всё? Google перешла на новую платформу для расширений

Проблема в том, что при последнем обновлении Chrome перешёл на новую платформу для браузерных расширений Manifest v3. После этого блокировщики, которые не поддерживают новую платформу, попросту не будут работать, — станут несовместимы с браузером.

Но «внезапности» в том, что некоторые блокирующие рекламу аддоны перестанут работать, всё же нет. Разработчик uBlock Origin Рэймонд Хилл давно предупреждал, что его расширение не будет поддерживать Manifest v3.

Поэтому для актуальной версии Chrome стоит подыскать альтернативы uBlock Origin, поддерживающие Manifest v3, среди которых Adblock Plus, Stands AdBlocker, Ghostery. Причём один из продуктов Хилла всё-таки поддерживает Manifest v3, это uBlock Origin Lite — «упрощённая» версия uBO, которую разработчик адаптировал для поддержки Manifest v3.

Тем не менее, для блокировщиков рекламы, которые не поддерживают Manifest v3, ничего хорошего не будет, эти аддоны со временем станут полностью невостребованными.

Как уточняет портал Rozetked, пользователи смогут использовать платформу Manifest v2 до июня 2025 года при помощи ExtensionManifestV2Availability. Решение доступно для Windows, macOS, Linux и ChromeOS.