Более миллиарда фото из Instagram* и Facebook* стали основой для ИИ-генератора изображений Meta*Может и ваши
Meta* создала новый сайт «Imagine with Meta* AI», который генерирует изображения на основе 1,1 миллиарда фотографий из Facebook* и Instagram*. Модель синтеза изображений превращает письменные запросы в визуальные образы. И да, ваши посты могли обучить его.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
Если вы когда-либо загружали фотографию в социальные сети, возможно, ваш визуальный отпечаток послужил топливом для творческого двигателя генеративной модели. Meta* уверяет при этом, что она использовала только общедоступные фотографии, поэтому, если вы переведете свои снимки в приватный режим, они уже не смогут попасть в базу данных для будущих обновлений.
Опыт Imagine with Meta* AI, который раньше был ограничен приложениями для обмена сообщениями, теперь доступен широким массам.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена