Более миллиарда фото из Instagram* и Facebook* стали основой для ИИ-генератора изображений Meta*

Если вы когда-либо загружали фотографию в социальные сети, возможно, ваш визуальный отпечаток послужил топливом для творческого двигателя генеративной модели. Meta* уверяет при этом, что она использовала только общедоступные фотографии, поэтому, если вы переведете свои снимки в приватный режим, они уже не смогут попасть в базу данных для будущих обновлений.

Опыт Imagine with Meta* AI, который раньше был ограничен приложениями для обмена сообщениями, теперь доступен широким массам.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена