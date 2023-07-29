Больше никаких издевательств и шуток над пожилыми: Одноклассники убрали оценку фото по 5-балльной шкале

Раньше можно было оценивать фото по шкале от 1 до 5 и при этом ставить «Класс» — одинаковые по своей сути оценки «дублировали функцию обратной связи». Кроме того, оценка ниже 5 баллов могла быть причиной негатива между пользователями, поэтому в ОК отказались от этой практики в пользу только «Классов».

Когда обновление будет полностью реализовано, пользователи смогут оставлять «Классы» — публичные или приватные — к фото и прочему контенту наряду с другими реакциями. Чтобы оставить публичный «Класс», достаточно нажать кнопку этой реакции, а для оставления приватного «Класса», который будет видеть только автор контента, нужно навести на кнопку «Класс» в веб-версии и зажать ту же кнопку в мобильном приложении.