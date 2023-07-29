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18:32, 29 июля 2023
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Больше никаких издевательств и шуток над пожилыми: Одноклассники убрали оценку фото по 5-балльной шкале

Чтобы снизить негатив

Социальная сеть «Одноклассники» приготовила обновление для всех пользователей, которое будет запущено до конца августа. Платформа убирает возможность оценивать фотографии других пользователей по пятибальной шкале.

Больше никаких издевательств и шуток над пожилыми: Одноклассники убрали оценку фото по 5-балльной шкале

© Одноклассники

Раньше можно было оценивать фото по шкале от 1 до 5 и при этом ставить «Класс» — одинаковые по своей сути оценки «дублировали функцию обратной связи». Кроме того, оценка ниже 5 баллов могла быть причиной негатива между пользователями, поэтому в ОК отказались от этой практики в пользу только «Классов».

Когда обновление будет полностью реализовано, пользователи смогут оставлять «Классы» — публичные или приватные — к фото и прочему контенту наряду с другими реакциями. Чтобы оставить публичный «Класс», достаточно нажать кнопку этой реакции, а для оставления приватного «Класса», который будет видеть только автор контента, нужно навести на кнопку «Класс» в веб-версии и зажать ту же кнопку в мобильном приложении.

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