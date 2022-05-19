Больше никаких тайн: WhatsApp позволит пользователям просматривать бывших участников групповых бесед

По данным наших коллег из WABetaInfo, компания активно работает над внедрением ещё одной функции. На этот раз пользователям будет дана возможность просматривать список бывших участников групповых бесед.

Сообщается, что данная возможность будет доступна всем участникам чата — мессенджер не станет ограничиваться предоставлением такого права лишь администраторам.

Стоит, правда, отметить, что на данный момент функция находится на этапе разработки. Когда именно она появится в релизной версии — неизвестно.

Напомним, что ранее в Сети также появилась информация о внедрении в WhatsApp возможности ставить реакции на сообщениях других пользователей.