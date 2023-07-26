Больше тысячи разработчиков засудят Apple за монополизм

12:03, 26 июля 2023
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Больше тысячи разработчиков засудят Apple за монополизмИ за слишком высокие комиссии — так считают истцы
В Великобритании разработчики приложений для iOS подали на Apple коллективный иск в Апелляционный суд по вопросам конкуренции, обвинив корпорацию в завышенных комиссиях на публикацию продуктов в App Store, а также за создание монополии и доминирования на рынке.
Иск подан от лица 1,5 тысяч разработчиков, желающих отсудить у Apple порядка $1 млрд. Истцы обвиняют компанию в удерживании комиссии от 15% до 30% за публикацию каждого приложения и в монополизме на распространение приложений для iPhone и iPad. При этом на комиссии Apple ежеквартально зарабатывает около $20 млрд.
По мнению истцов, эта ситуация вредит как разработчикам, так и покупателям.