Больше тысячи разработчиков засудят Apple за монополизм

Иск подан от лица 1,5 тысяч разработчиков, желающих отсудить у Apple порядка $1 млрд. Истцы обвиняют компанию в удерживании комиссии от 15% до 30% за публикацию каждого приложения и в монополизме на распространение приложений для iPhone и iPad. При этом на комиссии Apple ежеквартально зарабатывает около $20 млрд.

По мнению истцов, эта ситуация вредит как разработчикам, так и покупателям.