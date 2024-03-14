Большинство приложений с подпиской оказались убыточны

Новый анализ от RevenueCat показал, что даже топовые приложения с подпиской зарабатывают не так уж много. Только 5% из них генерируют доход, превышающий доходы остальных в 200 раз! А половина всех приложений и вовсе приносит менее $50 в месяц.

Отчет RevenueCat проанализировал данные по 29 000 приложениям и обнаружил, что только каждое шестое зарабатывает больше $1000 в месяц.

При этом категории приложений сильно различаются – приложения для здоровья и фитнеса наиболее прибыльны, а туристические и бизнес-приложения отстают даже в топовых позициях.

Холодный душ для мечтающих о «мобильном золоте»? Не обязательно. Рынок подписок растет, люди тратят все больше, а грамотные разработчики придумывают новые способы монетизации.

Но если вы думали, что ваше приложение «выстрелит» само по себе, то отчет RevenueCat – отличное отрезвляющее средство.