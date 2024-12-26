Большое число вирусов в Windows объяснили особенностью архитектуры ОС

По словам специалистов, это связано с особенностями архитектуры Windows, и это первая причина. Проблема в том, что лишь в некоторых случаях ОС требует подтверждения при запуске приложений и процессов, а зачастую пользователи сразу работают с правами администратора, что упрощает запуск вредоносного ПО в силу отсутствия препятствий. В Linux и macOS все приложения по умолчанию работают только из «песочницы» и не могут получить расширенные права без ведома и разрешения пользователя.

Вторая причина «завирусованности» Windows — большая предсказуемость аудитории этой ОС. Чтобы пользоваться Windows, нужны минимальные знания, и «хакеры ищут пользователей, которые не разбираются в том, как работают компьютеры». При этом, по мнению обозревателей XDA, пользователи, которые более требовательны к безопасности ОС и являются более профессиональными, выбирают macOS либо Linux.

Есть и третья причина. По сообщениям источника, это распространённость Windows: огромное количество легальных и пиратских версий ОС пользуются наибольшей популярностью во всём мире.

Обозреватели заключили, что хакерам выгоднее и проще создавать вредоносные программы сразу для миллионов компьютеров под управлением именно Windows.