Большую часть браузера Opera выкупит китайская компания

Согласно имеющимся данным, сумма сделки, в рамках которой компания выкупит 8.47% акций Opera, составит около 80 млн долларов, сообщает cnTechPost. После ее завершения, Beijing Kunlun Tech Co., Ltd будет владеть 53.88% акций Opera Software.

Напомним, что до последнего популярным веб-браузером владела норвежская компания Opera Norway AS — именно она 25 лет назад разработала свой самый популярный продукт. По последним данным, браузер Opera насчитывает около 360 млн ежемесячных активных пользователей. В свою очередь Beijing Kunlun Tech Co., Ltd известна тем, что предоставляет интегрированные дополнительные услуги в интернете, а также является крупнейшим разработчиком веб-игр в Китае.