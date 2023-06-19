Браузер Apple Safari научился автоматически спасать пользователей от слежки через ссылки в Интернете

Речь идёт о возможности автоматической обрезки ссылки на веб-страницах. Это нужно для того, чтобы удалить все «жучки», отслеживающие данные пользователей. При этом данная функция будет доступна лишь в «частном режиме».

Работает новая возможность так: когда пользователь открывает «частный режим» в Safari и начинает просмотр веб-страниц, сайты добавляют дополнительные теги и идентификаторы к ссылкам, обмениваясь информацией о пользователе.