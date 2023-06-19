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20:38, 19 июня 2023
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Браузер Apple Safari научился автоматически спасать пользователей от слежки через ссылки в Интернете

Удивительно даже, что такого не было в браузере раньше

Мало кто обратил на это внимание, но уже с выходом новейших iOS 17, iPadOS 17 и macOS 14 Sonoma, Safari получит очень полезную функцию для защиты пользовательских данных.

Речь идёт о возможности автоматической обрезки ссылки на веб-страницах. Это нужно для того, чтобы удалить все «жучки», отслеживающие данные пользователей. При этом данная функция будет доступна лишь в «частном режиме».

Работает новая возможность так: когда пользователь открывает «частный режим» в Safari и начинает просмотр веб-страниц, сайты добавляют дополнительные теги и идентификаторы к ссылкам, обмениваясь информацией о пользователе.

Браузер Apple Safari научился автоматически спасать пользователей от слежки через ссылки в Интернете
MacRumors

Так сервисам удаётся отслеживать его действия для создания рекламного профиля и показа соответствующих объявлений.

Теперь же, когда пользователь будет нажимать на такие ссылки с идентификаторами, Safari автоматически обрежет их, оставляя только адрес страницы. И только после этого будет осуществлён переход по ссылке.

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