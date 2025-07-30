Браузер Brave и мессенджер Signal начали блокировать функцию слежки в Windows 11

Разработчики AdGuard называют Recall «угрозой конфиденциальности», подчёркивая, что система может делать снимки экрана с приватными данными. В Brave на Windows 11 Recall отключена по умолчанию, но есть возможность включения, если пользователь не считает технологию опасной. Однако в Brave надеются, что Microsoft предоставит такую возможность всем разработчикам приложений

Signal начал блокировать Recall ещё в мае, обвинив Microsoft в отсутствии настроек для защиты конфиденциальности. Однако вендор как раз настроен на повсеместное распространение функции якобы из-за того, что технология призвана обеспечить конфиденциальность.