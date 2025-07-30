Браузер Brave и мессенджер Signal начали блокировать функцию слежки в Windows 11

Опубликовано 30 июля 2025, 22:301 мин.
Браузер Brave и мессенджер Signal начали блокировать функцию слежки в Windows 11Разработчики обвиняют Microsoft в отсутствии конфиденциальности
Microsoft столкнулась с сопротивлением разработчиков популярных приложений, фокусирующихся на безопасности: браузера Brave, мессенджера Signal и приложения для блокировки рекламы и всплывающих окон AdGuard. Речь идёт о функции Recall, которая автоматически снимает скриншоты всего, что происходит на компьютере. Разработчики указанных приложений начали блокировать эту технологию из-за угрозы конфиденциальности.
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Разработчики AdGuard называют Recall «угрозой конфиденциальности», подчёркивая, что система может делать снимки экрана с приватными данными. В Brave на Windows 11 Recall отключена по умолчанию, но есть возможность включения, если пользователь не считает технологию опасной. Однако в Brave надеются, что Microsoft предоставит такую возможность всем разработчикам приложений
Signal начал блокировать Recall ещё в мае, обвинив Microsoft в отсутствии настроек для защиты конфиденциальности. Однако вендор как раз настроен на повсеместное распространение функции якобы из-за того, что технология призвана обеспечить конфиденциальность.