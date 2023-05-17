Браузер Brave не позволит сайтам опознать вас при повторном посещении

Браузер будет автоматически удалять файлы cookie, кэш HTTP, localStorage и indexedDB. В силу этого при посещении нужного сайта придётся авторизоваться повторно, но зато такая функция обеспечивает повышенную конфиденциальность.

Для удобства разработчики сделали возможность настройки параметров: можно указать, какие сайты при повторном посещении не должны идентифицировать пользователя, а каким разрешено.