Браузер Brave не позволит сайтам опознать вас при повторном посещении

21:01, 17 мая 2023
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Браузер Brave не позволит сайтам опознать вас при повторном посещенииНо важную для конфиденциальности функцию можно настроить под себя
Разработчики «заточенного» под конфиденциальность браузера Brave представили новую функцию, котороя не позволит сайтам опознать пользователя при повторном посещении.
Браузер будет автоматически удалять файлы cookie, кэш HTTP, localStorage и indexedDB. В силу этого при посещении нужного сайта придётся авторизоваться повторно, но зато такая функция обеспечивает повышенную конфиденциальность.
Для удобства разработчики сделали возможность настройки параметров: можно указать, какие сайты при повторном посещении не должны идентифицировать пользователя, а каким разрешено.