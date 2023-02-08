Браузер Chrome для Windows и macOS научился давать доступ к сохранённым паролям по отпечатку пальцев

Браузер Chrome для Windows и macOS научился давать доступ к сохранённым паролям по отпечатку пальцевApple внедрила подобное в Safari достаточно давно
Компания Google повысила уровень безопасности десктопной версии браузера Chrome.
Фото: XDA-Developers
Для этого она внедрила биометрическую аутентификацию для сохранённых паролей. То есть теперь пользователи Windows и macOS могут воспользоваться отпечатком пальцев, чтобы получить доступ к сохранённым в Chrome паролям.
Стоит отметить, что пользователи Safari имеют доступ к подобной функции уже достаточно долгое время. Как минимум те их них, кто использует настольную версию приложения.
9to5Google
Ещё одним нововведением поискового гиганта стало внедрение биометрической проверки для доступа к режиму «Инкогнито» в Android-версии браузера.
Представители Google отметили, что все эти нововведения направлены на обеспечение безопасности и конфиденциальности личной информации пользователей. Также они обеспечивают дополнительный уровень защиты при доступе к «чувствительным» данным на их устройствах.