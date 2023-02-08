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06:06, 08 февраля 2023
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Браузер Chrome для Windows и macOS научился давать доступ к сохранённым паролям по отпечатку пальцев

Apple внедрила подобное в Safari достаточно давно

Компания Google повысила уровень безопасности десктопной версии браузера Chrome.

Браузер Chrome для Windows и macOS научился давать доступ к сохранённым паролям по отпечатку пальцев

Фото: XDA-Developers

Для этого она внедрила биометрическую аутентификацию для сохранённых паролей. То есть теперь пользователи Windows и macOS могут воспользоваться отпечатком пальцев, чтобы получить доступ к сохранённым в Chrome паролям.

Стоит отметить, что пользователи Safari имеют доступ к подобной функции уже достаточно долгое время. Как минимум те их них, кто использует настольную версию приложения.

Браузер Chrome для Windows и macOS научился давать доступ к сохранённым паролям по отпечатку пальцев

9to5Google

Ещё одним нововведением поискового гиганта стало внедрение биометрической проверки для доступа к режиму «Инкогнито» в Android-версии браузера.

Представители Google отметили, что все эти нововведения направлены на обеспечение безопасности и конфиденциальности личной информации пользователей. Также они обеспечивают дополнительный уровень защиты при доступе к «чувствительным» данным на их устройствах.

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