Браузер Chrome для Windows и macOS научился давать доступ к сохранённым паролям по отпечатку пальцев

Для этого она внедрила биометрическую аутентификацию для сохранённых паролей. То есть теперь пользователи Windows и macOS могут воспользоваться отпечатком пальцев, чтобы получить доступ к сохранённым в Chrome паролям.

Стоит отметить, что пользователи Safari имеют доступ к подобной функции уже достаточно долгое время. Как минимум те их них, кто использует настольную версию приложения.