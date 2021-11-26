Браузер Chrome начнёт автоматически блокировать запуск с правами администратора

Функция, уже используемая в Microsoft Edge и направленная на предотвращение случайного использования повышенных прав, теперь интегрирована в Chrome благодаря изменениям в исходном коде проекта Chromium. Функция включает в себя механизм автоматического перехода на новую версию, аналогичный тому, который был реализован в Microsoft Edge ещё в 2019 году, с защитой от сбоев в случае неудачного перехода на новую версию для предотвращения бесконечных циклов перезапуска.

Проблема в том, что в случае запуска браузера с правами администратора, через него в систему может быть установлено вирусное ПО, грозящее всей системе и даже устройству. Поэтому разработчики не рекомендуют запуск браузера c правами администратора.

Для защиты системы необходимые процессы запускаются с правами администратора автоматически, поэтому от пользователя не требуется подобных действий. Именно поэтому в Chrome внедрён новый механизм. Но если из-за этого происходит сбой обновления версии браузера, тогда система автоматически понижает уровень безопасности, возвращаясь к «привычному поведению», если обновиться всё-таки не удаётся.

«Не понижайте уровень безопасности браузера при запуске. Используется после понижения уровня безопасности для предотвращения бесконечных циклов», — гласит комментарий разработчиков в исходном коде.