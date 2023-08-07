Браузер Edge научился делать скриншоты всех посещённых пользователем сайтов

19:16, 07 августа 2023
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Браузер Edge научился делать скриншоты всех посещённых пользователем сайтовИнтересная возможность
Microsoft достаточно давно экспериментирует с новыми функциями в своём браузере Edge для настольных компьютеров.
Например, стало известно об одной из них, которая сохраняет скриншоты посещённых веб-страниц в истории браузера.
Данная функция, доступная в некоторых сборках Microsoft Edge Dev и Canary, по умолчанию отключена.
Microsoft описывает новую возможность так: «Мы будем делать скриншоты сайтов, которые вы посещаете, и сохранять их, чтобы вы могли быстро вернуться к нужному сайту из истории».
Те пользователи, которые включат эту функцию, смогут навести курсор на значок сайта в боковой панели истории Edge и увидеть сделанный скриншот. Однако полноценная страница истории браузера пока не поддерживает эту функцию.