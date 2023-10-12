Браузер Firefox научился распознавать поддельные отзывы на товары, созданные ИИ

Браузер Firefox научился распознавать поддельные отзывы на товары, созданные ИИА вот это полезная фишка
Если вы когда-либо просматривали отзывы о каком-либо товаре в Интернете, наверняка задавались вопросом, можно ли доверять некоторым из них.
Теперь Firefox надеется предоставить вам больше уверенности при покупках благодаря встроенному «проверяльщику» отзывов.
Ещё в мае Mozilla приобрела компанию Fakespot, специализирующуюся на обнаружении мошеннических онлайн-отзывов. Её детище, одноимённое расширение для браузера, в настоящее время работает на таких платформах, как Amazon, Walmart, eBay, Yelp и TripAdvisor, присваивая каждому продукту оценку от A до F.
При этом важно понимать, что низкая оценка вовсе не обязательно указывает на плохое качество продукта или услуги, это просто означает, что отзывам не стоит доверять.
И вот, наконец-то, этот функционал внедряется в Firefox. Новая возможность пока что находится на стадии тестировании. Полноценный запуск намечен на ноябрь.