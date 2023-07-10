Браузер Firefox продолжит поддержку Windows 7, 8 и 8.1 до осени 2024 года

Пользователи смогут обновляться, получая патчи безопасности для Firefox, до сентября 2024 года, не предпринимая дополнительных действий.

Однако Mozilla настоятельно рекомендует пользователям перейти на поддерживаемую Microsoft версию Windows. При этом переходе пользователи смогут использовать учётную запись Firefox для сохранения своих настроек и данных, включая закладки, историю просмотров и сохранённые пароли.

Это гарантирует, что все их данные будут доступны после установки Firefox на новом устройстве.

При этом другие популярные браузеры, такие как Chrome, прекратили поддержку старых версий Windows ещё в начале 2023 года.