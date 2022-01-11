Браузер Firefox «сольёт» информацию о том, как Facebook следит за пользователями

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Браузер Firefox «сольёт» информацию о том, как Facebook следит за пользователямиС помощью специального расширения
Компания Mozilla, разработчик популярного браузера Firefox, совместно с некоммерческой организацией The Markup начала кампанию по отслеживанию того, как Facebook собирает данные пользователей и куда их отправляет.
Для этого разработчики просят пользователей браузера установить расширение Facebook Pixel Hunt, входящее в платформу Rally, с помощью которого будут отслеживать специальный JavaScript-код, следящий за взаимодействием пользователей с рекламными объявлениями на Facebook. Кроме этого, разработчики браузера хотят определить степень обезличенности данных, собираемых соцсетью.
«Инструменты вроде Rally помогут объединить людей в попытке пролить свет на самые тайные составляющие Сети, которые, однако, сильно влияют на нашу частную жизнь и общество в целом», — рассказал Тед Хан, отвечающий в Mozilla за продукт Rally.
Источник: Anti-Malware