Браузер Google Chrome начал показывать количество «съедаемой» оперативки у каждой отдельной вкладки

Соответствующая функция была добавлена в ответ на растущие жалобы о том, что Chrome потребляет слишком много ресурсов, особенно при работе с множеством вкладок.

Данная инновация позволяет пользователям легко определить, какие вкладки являются наиболее ресурсоёмкими, и при необходимости закрыть их, чтобы освободить оперативную память.