Браузер Google Chrome начал показывать количество «съедаемой» оперативки у каждой отдельной вкладки

Браузер Google Chrome начал показывать количество «съедаемой» оперативки у каждой отдельной вкладкиТо самое, чего мы так долго ждали
Пользователи браузера Google Chrome теперь могут видеть, сколько оперативной памяти использует каждая открытая вкладка.
Соответствующая функция была добавлена в ответ на растущие жалобы о том, что Chrome потребляет слишком много ресурсов, особенно при работе с множеством вкладок.
Данная инновация позволяет пользователям легко определить, какие вкладки являются наиболее ресурсоёмкими, и при необходимости закрыть их, чтобы освободить оперативную память.
Это особенно актуально для тех, кто часто работает с большим количеством открытых вкладок и хочет оптимизировать производительность своего устройства.
Для доступа к новой функции достаточно открыть менеджер задач внутри браузера и обратить внимание на новый столбец, который показывает потребление оперативной памяти для каждой вкладки.