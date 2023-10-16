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19:36, 16 октября 2023
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Браузер Google Chrome начал показывать количество «съедаемой» оперативки у каждой отдельной вкладки

То самое, чего мы так долго ждали

Пользователи браузера Google Chrome теперь могут видеть, сколько оперативной памяти использует каждая открытая вкладка.

Соответствующая функция была добавлена в ответ на растущие жалобы о том, что Chrome потребляет слишком много ресурсов, особенно при работе с множеством вкладок.

Данная инновация позволяет пользователям легко определить, какие вкладки являются наиболее ресурсоёмкими, и при необходимости закрыть их, чтобы освободить оперативную память.

Браузер Google Chrome начал показывать количество «съедаемой» оперативки у каждой отдельной вкладки
© Windows Latest

Это особенно актуально для тех, кто часто работает с большим количеством открытых вкладок и хочет оптимизировать производительность своего устройства.

Для доступа к новой функции достаточно открыть менеджер задач внутри браузера и обратить внимание на новый столбец, который показывает потребление оперативной памяти для каждой вкладки.

Источник:Windows Latest
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