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11:15, 02 ноября 2023
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Браузер Google Chrome насильно сделает посещение всех сайтов более безопасным

Пользователи не смогут отказаться от новой функции

Google Chrome начал переводить небезопасные запросы в защищённый протокол HTTPS. В браузере Google Chrome для всех операционных систем появилась новая функция — HTTPS Upgrade, которая автоматически переводит все небезопасные HTTP-запросы в защищённый протокол HTTPS.

Эта функция не требует согласия пользователя, всё происходит автоматически. Так Google усиливает встроеные механизмы безопасности своего фирменного браузера.

При попытке пользователя открыть сайты по ссылкам http://, браузер пытается открыть ресурсы по безопасному протоколу https://. В таком случае могут быть отказы в открытии сайтов, Chrome может просто заблокировать вход ради безопасности.

Реализация этого функционала началась ещё в июле, но только сейчас закончился тестовый период, и теперь HTTPS-Upgrade открыта для всех пользователей.

«Мы включили HTTPS-Upgrades по умолчанию и разослали соответствующий апдейт всем пользователям интернет-обозревателя», — рассказал один из руководителей программы Google Engineering Крис Томпсон.

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