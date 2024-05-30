Браузер Microsoft Edge начал работать шустрее на старых компьютерах

По словам разработчиков, они стремятся сделать все элементы и разделы более отзывчивыми, улучшая качество использования на системах со слабым оборудованием.

В стабильных версиях Microsoft Edge уже развернуты первые улучшения, направленные на повышение общей скорости работы.

В версиях браузера 122 и выше скорость открытия панели основных элементов увеличена на 76% для систем с HDD и объемом оперативной памяти менее 8 ГБ.

Для других систем производительность улучшена на 42%. В версии Edge 124 на 40% ускорен запуск раздела избранных сайтов.

Эти изменения стали возможны благодаря переходу от React на новую архитектуру обработки интерфейса WebUI 2.0, что позволило значительно повысить производительность и отзывчивость браузера.