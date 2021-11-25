Браузер Mozilla Firefox перестал поддерживать известное расширение для создания закладок из-за сбора данных о пользователях

По сообщениям, расширение для создания закладок, полное название которого «Speed Dial FVD New Tab Page, 3D Start Page, Sync», перехватывало пользовательские запросы и отправляло их в стороннюю поисковую систему без каких-либо разрешений или настроек.

Компания Mozilla, владелец браузера Firefox, уже направляла разработчику расширения требования отключить функцию сбора пользовательских данных. Функция была убрана и расширение продолжило работу. Но после того, как в нём снова была замечена эта активность, было принято решение о блокировке расширения в браузере.

Отмечается, что все пользователи лишились своих закладок и синхронизированных данных, созданных с помощью FVD Speed Dial.