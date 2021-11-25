Браузер Mozilla Firefox перестал поддерживать известное расширение для создания закладок из-за сбора данных о пользователях

Приложения
Сегодня в 18:16
1 мин.
Браузер Mozilla Firefox перестал поддерживать известное расширение для создания закладок из-за сбора данных о пользователяхВосстановят ли работу расширения, неизвестно
Известное расширение FVD Speed Dial для создания пользователями закладок больше не работает в браузере Firefox. Причиной является несанкционированный сбор расширением пользовательских данных.
По сообщениям, расширение для создания закладок, полное название которого «Speed Dial FVD New Tab Page, 3D Start Page, Sync», перехватывало пользовательские запросы и отправляло их в стороннюю поисковую систему без каких-либо разрешений или настроек.
Компания Mozilla, владелец браузера Firefox, уже направляла разработчику расширения требования отключить функцию сбора пользовательских данных. Функция была убрана и расширение продолжило работу. Но после того, как в нём снова была замечена эта активность, было принято решение о блокировке расширения в браузере.
Отмечается, что все пользователи лишились своих закладок и синхронизированных данных, созданных с помощью FVD Speed Dial.
Источник: Comss