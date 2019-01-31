Браузер Opera подключил Яндекс.Дзен

Компании Яндекс и Opera объявили о заключении стратегического соглашения. В рамках сотрудничества Яндекс.Дзен стал рекомендательным сервисом в браузере Opera.

Теперь сервис персональных рекомендаций будет показываться по умолчанию всем российским пользователям браузера Opera начиная с версии 58. Рекомендательная лента будет доступна на начальной странице браузера для компьютера.