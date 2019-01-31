Браузер Opera подключил Яндекс.Дзен

Компании Яндекс и Opera объявили о заключении стратегического соглашения. В рамках сотрудничества Яндекс.Дзен стал рекомендательным сервисом в браузере Opera.
Теперь сервис персональных рекомендаций будет показываться по умолчанию всем российским пользователям браузера Opera начиная с версии 58. Рекомендательная лента будет доступна на начальной странице браузера для компьютера.
В результате пользователи Opera смогут просматривать публикации медиа и блогеров в Яндекс.Дзен, подобранные с помощью искусственного интеллекта в соответствии с интересами каждого конкретного человека. Издатели и авторы Дзена, в свою очередь, получат дополнительную аудиторию пользователей популярного браузера.