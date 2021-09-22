Браузеры на базе Google Chrome будут подробно рассказывать о тематике и истории просматриваемого сайта

Речь идёт о всплывающих окошках с контекстной информацией о сайте, на котором находится пользователь. Нововведение призвано сделать посещение сайтов прозрачным и безопасным. По инсайдерской информации, такая функция может быть добавлена и в Google Chrome, и в другие браузеры на основе Chromium.

Предполагается, что узнать информацию о посещаемом ресурсе, можно по стандартной кнопке «Информация о сайте» – значок закрытого замка в начале адресной строки. Источник отмечает, что такая функция хороша как подтверждение сертификату сайта и готовности его владельцев открыть о себе сведения. Поэтому, по мнению источника, будет востребована.