Браузеры на базе Google Chrome будут подробно рассказывать о тематике и истории просматриваемого сайта

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Браузеры на базе Google Chrome будут подробно рассказывать о тематике и истории просматриваемого сайтаО ресурсе можно будет узнать самое важное
Как стало известно, в скором времени в браузеры на базе Chrome может быть добавлена функция полной информации о просматриваемом сайте.
Речь идёт о всплывающих окошках с контекстной информацией о сайте, на котором находится пользователь. Нововведение призвано сделать посещение сайтов прозрачным и безопасным. По инсайдерской информации, такая функция может быть добавлена и в Google Chrome, и в другие браузеры на основе Chromium.
Предполагается, что узнать информацию о посещаемом ресурсе, можно по стандартной кнопке «Информация о сайте» – значок закрытого замка в начале адресной строки. Источник отмечает, что такая функция хороша как подтверждение сертификату сайта и готовности его владельцев открыть о себе сведения. Поэтому, по мнению источника, будет востребована.