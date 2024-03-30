Браузеры в приложениях оказались угрозой безопасности и потенциальным монополизмом

Как отмечает издание The Register, такие браузеры используются в мобильных приложениях по крайней мере с 2008 года, когда UIWebView появился в iOS 2.0. UIWebView — устаревший API iOS, который был заменён WKWebView в 2014 году. А в 2015 году Apple представила SFSafariViewController, который в настоящее время является рекомендуемым способом рендеринга веб-контента.

Такие браузеры не имеют графического интерфейса и скорее являются технологией отображения контента. По мнению чиновников и инициативной группы, in-app — не запретная технология, но у пользователей должен быть выбор браузера, который будет нативным для используемых приложений.

Также и представители регуляторов, и эксперты OWA считают, что in-app-браузеры «игнорируют» браузер по умолчанию и автоматически подставляются для отображения контента, что переводит такую практику в антимонопольное разбирательство. К тому же это потенциальная возможность для утечки конфиденциальной информации пользователя.