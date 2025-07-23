Британия усилит контроль над Apple и Google из-за доминирования на рынке

Британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) отмечает, что Apple и Google фактически контролируют весь рынок мобильных платформ в стране — 90−100% устройств работают под их системами. В числе претензий — непоследовательные и непрозрачные процедуры проверки приложений, нестабильные алгоритмы ранжирования в поиске, а также высокая комиссия до 30% на покупки внутри приложений.

Регулятор предлагает ввести статус стратегической рыночной значимости для обеих компаний. Это даст возможность обязать их менять правила, чтобы они были более предсказуемыми и открытыми — например, заранее предупреждать о смене политики или предоставлять разработчикам понятные каналы для подачи жалоб. Окончательное решение по присвоению этого статуса будет принято до 22 октября.

Компании уже выразили недовольство происходящим. Google назвала инициативу необоснованной и способной помешать росту, а Apple заявила, что новые меры могут ослабить защиту данных пользователей. В то же время разработчики, такие как Epic Games, считают действия регулятора недостаточными. Компания недовольна тем, что вопрос конкуренции между магазинами приложений отложен до 2026 года, и назвала это упущенной возможностью.