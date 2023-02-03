Быстрее, ещё быстрее: Google представит аналог ChatGPT уже в феврале

Быстрее, ещё быстрее: Google представит аналог ChatGPT уже в февралеКомпания спешит выпустить аналог своего конкурента
Глава Google Сундар Пичаи заявил, что на фоне плохих для компании финансовых результатов за 4-й квартал 2022 года, материнская компания Alphabet запустит аналог чат-бота ChatGPT, работающего на основе искусственного интеллекта.
Фото: Smartprix.com
Google необходимо привлечь как можно больше пользователей. В частности, этого можно добиться с помощью «ответственного» искусственного интеллекта, который поможет избежать проблем с предвзятостью и неправильными ответами, свойственными обучающейся на пользовательском контенте технологии.
Также для повышения эффективности в повседневные рабочие процессы Alphabet будут внедрены новые инструменты, работающие на базе искусственного интеллекта.
«В ближайшие недели и месяцы мы откроем доступ к нашим языковым моделям, чтобы люди могли напрямую взаимодействовать с ними — первой на очереди станет LaMDA», — заявил Пичаи.