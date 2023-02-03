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17:52, 03 февраля 2023
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Быстрее, ещё быстрее: Google представит аналог ChatGPT уже в феврале

Компания спешит выпустить аналог своего конкурента

Глава Google Сундар Пичаи заявил, что на фоне плохих для компании финансовых результатов за 4-й квартал 2022 года, материнская компания Alphabet запустит аналог чат-бота ChatGPT, работающего на основе искусственного интеллекта.

Быстрее, ещё быстрее: Google представит аналог ChatGPT уже в феврале

Фото: Smartprix.com

Google необходимо привлечь как можно больше пользователей. В частности, этого можно добиться с помощью «ответственного» искусственного интеллекта, который поможет избежать проблем с предвзятостью и неправильными ответами, свойственными обучающейся на пользовательском контенте технологии.

Также для повышения эффективности в повседневные рабочие процессы Alphabet будут внедрены новые инструменты, работающие на базе искусственного интеллекта.

«В ближайшие недели и месяцы мы откроем доступ к нашим языковым моделям, чтобы люди могли напрямую взаимодействовать с ними — первой на очереди станет LaMDA», — заявил Пичаи.

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