Бывший глава Intel выбрал китайский DeepSeek вместо OpenAI

Гелсингер покинул пост главы Intel в прошлом месяце, а компанию временно возглавили два исполняющих обязанности CEO. Предполагается, что слабые финансовые результаты Intel могли повлиять на его уход. Сейчас он является председателем стартапа Gloo, который разрабатывает мессенджер для церквей и ИИ-чатбот под названием Kallm.

После тестирования DeepSeek R1 и OpenAI o1 инженеры Gloo выбрали первый вариант. По словам Гелсингера, команда могла бы использовать o1, но доступ к нему возможен только через API. В соцсети X он поблагодарил разработчиков DeepSeek за доступность и конкуренцию на рынке.

Некоторые эксперты сомневаются в достоверности этих данных. Гелсингер признает, что полной прозрачности в вопросе нет, но подтверждает, что затраты DeepSeek на обучение в 10−50 раз ниже, чем у OpenAI o1. Он считает, что китайская компания задает новый вектор развития ИИ, ориентируясь на открытые технологии, а не наращивание вычислительных мощностей.