Бывший глава Nintendo в США объяснил, почему метавселенная на базе Facebook нежизнеспособна

По его словам, Meta — не разработчик, а потребитель устройств AR- и VR-реальности. Компания не имеет должного представления о том, как эти устройства работают на самом деле. Фис-Эме отметил, что в Meta делают слишком большую ставку на эти технологии, но люди не будут ими пользоваться так, как это себе представляет Цукерберг.

«Я попробовал практически каждое устройство VR и не думаю, что эта технология готова к использованию в режиме «прайм-тайм». Я не говорю, что люди не будут пользоваться этими аксессуарами чаще и больше, но я не уверен, что люди начнут тратить на них всё время или даже то время, которые они готовы выделить на развлечения», — подчеркнул бывший глава Nintendo.