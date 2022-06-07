Бывший разработчик Telegram поделился подробностями о платной подписке мессенджера

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Бывший разработчик Telegram поделился подробностями о платной подписке мессенджераНамечается что-то интересное
Слухи о Premium-версии Telegram, за которую будут брать плату, активно ходят по Сети в последние пару месяцев. Теперь же стало известно, чего стоит ждать от подписки.
Источников утечки стал экс-сотрудник Telegram. По его словам, основным новшеством, которое принесёт платная услуга, станет удвоение всех лимитов в мессенджере.
То есть если сейчас пользователи могут загружать файлы весом максимум 2 ГБ, то с Telegram Premium это будет уже 4 ГБ.
Из прочих «плюшек» платной подписки можно отметить увеличение скорости загрузки, расшифровку голосовых сообщений, а также отключение рекламы и автоматическую архивацию.
На данный момент ни Павел Дуров, ни его команда никаких заявлений относительно Premium-подписки не делали. Но судя по всему, анонс новой возможности должен состояться уже в ближайшее время.