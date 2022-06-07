Бывший разработчик Telegram поделился подробностями о платной подписке мессенджера

Из прочих «плюшек» платной подписки можно отметить увеличение скорости загрузки, расшифровку голосовых сообщений, а также отключение рекламы и автоматическую архивацию.

На данный момент ни Павел Дуров, ни его команда никаких заявлений относительно Premium-подписки не делали. Но судя по всему, анонс новой возможности должен состояться уже в ближайшее время.