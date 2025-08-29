Приложения
Опубликовано 29 августа 2025, 14:18
1 мин.

Бывший Twitter оказался лидером среди соцсетей по сбору данных о геолокации

Пользователи, не подозревая, делятся слишком многим
Недавно проведённое исследование о сборе соцсетями информации о местоположении пользователей выявили лидера по объёму собираемых данных. Специалисты изучили, как наиболее влиятельные социальные сети узнают, где находятся их пользователи. Оказалось, что люди часто сами рассказывают больше, чем думают. Среди таких соцсетей — *Instagram, *Facebook, TikTok, Snapchat и другие. Но лидер — соцсеть Маска Х, бывший Twitter.
Бывший Twitter оказался лидером среди соцсетей по сбору данных о геолокации
© BoliviaInteligente / Unsplash

Все приложения собирают данные о местоположении с помощью IP-адреса, сигналов Bluetooth или других данных. Как отмечает портал Anti-Malware, даже если отключить точное определение местоположения, приложения всё равно могут понять, где пользователь примерно находится.

Некоторые приложения собирают точные данные о местоположении, чтобы показывать рекламу. Другие, например, TikTok и Reddit, собирают менее точные данные. При этом Reddit не связывает пользователя с личностью и не собирает точные координаты. Но многие другие приложения, такие как Facebook, Instagram, Threads, Pinterest и, особенно Х, активно собирают информацию о местоположении.

Исследование показало, что люди не всегда понимают, как работают социальные сети. Отключение геолокации не всегда помогает защитить личную жизнь. Соцсети находят способы узнавать, как «точное», так и «приблизительное» местоположение.

Подчёркивается, что бывший Twitter получает и неопределённые данные, и точные для всех целей из магазина приложений. То есть практически исчерпывающую информацию о пользователе, учитывая наличие профиля на платформе.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.