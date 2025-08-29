Бывший Twitter оказался лидером среди соцсетей по сбору данных о геолокации

Все приложения собирают данные о местоположении с помощью IP-адреса, сигналов Bluetooth или других данных. Как отмечает портал Anti-Malware, даже если отключить точное определение местоположения, приложения всё равно могут понять, где пользователь примерно находится.

Некоторые приложения собирают точные данные о местоположении, чтобы показывать рекламу. Другие, например, TikTok и Reddit, собирают менее точные данные. При этом Reddit не связывает пользователя с личностью и не собирает точные координаты. Но многие другие приложения, такие как Facebook, Instagram, Threads, Pinterest и, особенно Х, активно собирают информацию о местоположении.

Исследование показало, что люди не всегда понимают, как работают социальные сети. Отключение геолокации не всегда помогает защитить личную жизнь. Соцсети находят способы узнавать, как «точное», так и «приблизительное» местоположение.

Подчёркивается, что бывший Twitter получает и неопределённые данные, и точные для всех целей из магазина приложений. То есть практически исчерпывающую информацию о пользователе, учитывая наличие профиля на платформе.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.