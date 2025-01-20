Canon запустила приложение для стриминга, но без поддержки своих камер

Опубликовано 20 января 2025, 22:511 мин.
Canon запустила приложение для стриминга, но без поддержки своих камерLive Switcher Mobile
Компания Canon выпустила новое приложение для стриминга на устройствах Apple — Live Switcher Mobile. Это приложение позволяет пользователям легко переключаться между тремя камерами во время прямых эфиров, при этом меняя угол обзора с помощью нескольких нажатий. Однако, удивительно, приложение не поддерживает камеры самой компании Canon, что вызывает вопросы у пользователей.
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Основная особенность Live Switcher Mobile — возможность задать время, которое камера будет показывать изображение, прежде чем автоматически переключится на следующую. Также доступны субтитры и возможность отображать комментарии в реальном времени.
Приложение доступно бесплатно, но версия без подписки ограничена разрешением до 720p и содержит рекламу и водяные знаки. Для улучшения функционала и повышения качества стрима необходимо оформить подписку за $ 18 в месяц. Это откроет функции наложения изображений, картинку в картинке, а также повысит максимальное разрешение до 1080p и уберет рекламу.