Canon запустила приложение для стриминга, но без поддержки своих камер

Основная особенность Live Switcher Mobile — возможность задать время, которое камера будет показывать изображение, прежде чем автоматически переключится на следующую. Также доступны субтитры и возможность отображать комментарии в реальном времени.

Приложение доступно бесплатно, но версия без подписки ограничена разрешением до 720p и содержит рекламу и водяные знаки. Для улучшения функционала и повышения качества стрима необходимо оформить подписку за $ 18 в месяц. Это откроет функции наложения изображений, картинку в картинке, а также повысит максимальное разрешение до 1080p и уберет рекламу.