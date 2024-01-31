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Опубликовано 31 января 2024, 23:13
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ЦБ России: телефонные мошенники перешли на более «личный"‎ подход

И индивидуальные сценарии
Зампред Банка России Герман Зубарев сообщил, что банковские телефонные мошенники меняют тактику, переходя к персонификации атак. Злоумышленники теперь предварительно изучают своих жертв, анализируя их профили в соцсетях, круг общения, место работы и финансовое положение.
ЦБ России: телефонные мошенники перешли на более «личный"‎ подход

© Ferra.ru

По словам Зубарева, мошенники оценивают, на какую сумму человек может взять кредит. Часть информации о потенциальных жертвах они получают с сайтов, где люди сами размещают свои данные, либо из-за утечек.

Мошенники затем создают индивидуальные сценарии обмана, используя современные технологии. Один из распространенных методов — создание поддельных Telegram-аккаунтов руководителей компаний. Они также могут использовать программы, включая искусственный интеллект, для создания поддельных голосовых сообщений от имени родственников, добавил Зубарев.