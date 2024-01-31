ЦБ России: телефонные мошенники перешли на более «личный"‎ подход

По словам Зубарева, мошенники оценивают, на какую сумму человек может взять кредит. Часть информации о потенциальных жертвах они получают с сайтов, где люди сами размещают свои данные, либо из-за утечек.

Мошенники затем создают индивидуальные сценарии обмана, используя современные технологии. Один из распространенных методов — создание поддельных Telegram-аккаунтов руководителей компаний. Они также могут использовать программы, включая искусственный интеллект, для создания поддельных голосовых сообщений от имени родственников, добавил Зубарев.