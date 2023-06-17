Центробанк РФ надавит на банки, которые противятся бесплатным денежным переводам по СБП

Мы сейчас договариваемся, в том числе, с торгово-сервисными предприятиями, чтобы это был, во-первых, существенный кешбэк, и чтобы человек сразу увидел, на первом этапе, в течение одного-двух дней возврат уже средств к нему на счёт, а в ближайшее время мы вообще хотим, чтобы это было в онлайне. То есть, вы пойдёте в магазин, оплатите СБП, и вам вернётся сразу на счёт 7 или 10% от покупки — мне кажется, это очень круто.



