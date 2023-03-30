Цены на российское ПО выросли в 2022 году и продолжат расти

16:09, 30 марта 2023
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Цены на российское ПО выросли в 2022 году и продолжат растиНа рынке уже начали жаловаться на ситуацию
В России за 2022 год на 30-50% выросли цены на отечественное программное обеспечение. При этом рост цен продолжится.
Фото: Saigontechnology.com
Удорожание российского ПО связано с ростом зарплат разработчиков для их удержания в стране и обучения. Влияют на цены и трудности с закупкой оборудования. Ключевым фактором также является отсутствие конкуренции ввиду ухода из России зарубежных вендоров.
Крупные покупатели российского софта уже обращались к Минцифры за контролем цен, но результата нет, да и регуляторные функции находятся в ведении ФАС. Поэтому ничего не изменится до прямого вмешательства госрегулятора.
При этом российские компании-разработчики признали рост цен, но в пределах 10-15%.