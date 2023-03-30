Цены на российское ПО выросли в 2022 году и продолжат расти

Удорожание российского ПО связано с ростом зарплат разработчиков для их удержания в стране и обучения. Влияют на цены и трудности с закупкой оборудования. Ключевым фактором также является отсутствие конкуренции ввиду ухода из России зарубежных вендоров.

Крупные покупатели российского софта уже обращались к Минцифры за контролем цен, но результата нет, да и регуляторные функции находятся в ведении ФАС. Поэтому ничего не изменится до прямого вмешательства госрегулятора.

При этом российские компании-разработчики признали рост цен, но в пределах 10-15%.