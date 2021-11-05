Часть фирменных приложений Microsoft перестали запускаться на Windows 11

Самое ироничное во всём этом, что речь идёт не только о программах о сторонних разработчиков. Так, например, пользователи не могут запустить «Ножницы», «Советы», «Начало работы», сенсорную клавиатуру, панель эмодзи, разделы для начинающих и подсказки.

Как оказалось, причиной всему проблемы с сертификатом доверия — его срок истёк ещё 31 октября 2021 года.

Сообщается, что часть пользователей может исправить проблему. Речь идёт об участниках программы Windows Insider — для них доступен тестовый патч KB5008295. Он, как пишут в сети, способен исправить проблему.