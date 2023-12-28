Чат-бот китайской Baidu достиг 100 млн пользователей, но все еще отстает от ChatGPT

Чат-бот китайской Baidu достиг 100 млн пользователей, но все еще отстает от ChatGPTГонка ИИ набирает обороты
Бот Ernie компании Baidu, похожий на ChatGPT, преодолел замечательный знаменательный — 100 миллионов пользователей — с момента своего публичного запуска в августе. Об этом было объявлено на саммите по глубокому обучению, и такое быстрое внедрение свидетельствует о раннем выходе Baidu на растущий рынок чат-ботов с генеративным ИИ.
Путешествие Ernie началось в марте с частичной презентации, вызвавшей поначалу неоднозначную реакцию. Однако он обеспечил Baidu решающее преимущество на рынке, который сейчас кишит конкурентами, такими как Wenwen от Alibaba и Xiao Xia от Tencent. Это перекликается с успехом ChatGPT от OpenAI, который ворвался на мировую арену в конце 2022 года и привел организацию к оценке в 80 миллиардов долларов.
Потенциал и проблемы: генеральный директор Baidu Робин Ли видит в Ernie и его собратьях по искусственному интеллекту катализатор роста доли рынка в основных бизнесах Baidu, включая поиск и облачные вычисления. Однако рейтинг чатботов с искусственным интеллектом SuperCLUE рисует более тонкую картину. Хотя Ernie лидирует среди китайских чат-ботов, его результат отстает от результата ChatGPT.
Значительный рост пользовательской базы Baidu, несомненно, отражает потенциал Ernie. Однако преодоление разрыва в производительности с ChatGPT и навигация по переполненному внутреннему рынку остаются ключевыми задачами.