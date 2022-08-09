Чат-бот, запущенный Facebook*, призвал не доверять компании, и выразил «свой» негатив к Цукербергу

Называется бот BlenderBot 3, и во время диалога ищет данные по теме в интернете. Судя по отзывам пользователей, бот действительно умеет вести разговор на любую тему и даёт достаточно точные ответы. Но бывают и комичные ситуации.

Например, BlenderBot 3 призвал пользователей не доверять Facebook*, и рассказал, что его жизнь «стала намного лучше», когда он удалил приложение. А в отношении главы компании Марка Цукерберга, бот заявил, что «он манипулятор и просто жуткий».

Как отмечается, происходит так потому, что бот ищет ответы в интернете, где в последнее время растёт объём критики Facebook и лично Цукерберга. К тому же непосредственно в интерфейсе бота можно посмотреть, где именно алгоритм нашёл тот или иной ответ.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России