ChatGPT для macOS хранил всю переписку на компьютере как обычный текст

Эксперт сообщил OpenAI, что чат-бот локально, на компьютере, хранит все диалоги в виде обычного незашифрованного текста. Виейто показал, как условный хакер может вскрыть все данные и выкрасть конфиденциальную информацию, если она присутствует в тексте.

Он сразу же обратился к разработчикам ChatGPT, показав, как получил доступ к переписке с помощью стороннего аппа.

Позже в OpenAI прокомментировали проблему, заявив, что выпустили новую версию приложения с шифрованием переписки. «Мы в курсе проблемы и уже выпустили новую версию приложения, в которой все переписки зашифрованы», — заявили в OpenAI.