ChatGPT думает на китайском? Пользователи заметили иероглифы в размышлениях чат-бота

Алгоритм, разработанный OpenAI для улучшения логики и точности ответов, вызывает вопросы, так как неожиданные элементы китайского языка появляются даже в разговорах на английском.

Многие обратили внимание на эту особенность, изучая процесс генерации ответов. Например, пользователь Ришаб Джайн написал в X: «Почему o1 внезапно начинает думать на китайском, хотя весь диалог был на английском?».

Эксперты считают, что причиной может быть влияние тренировочных данных. Некоторые предполагают, что использование китайского языка помогает оптимизировать вычисления для определённых задач.

Например, инженер ИИ Рохан Пол отметил, что китайский язык может обеспечивать более эффективное «кодирование» концепций в рамках модели.

Однако из-за закрытости алгоритмов OpenAI точные причины остаются неизвестными. Как отметил Лука Солдайни из Института искусственного интеллекта Аллена, «непрозрачность таких систем делает практически невозможным объяснение их поведения».