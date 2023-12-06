ChatGPT возглавил список самых просматриваемых статей Википедии в 2023 году

Вот о чем все говорят

ChatGPT, передовой чатбот с ИИ от OpenAI, «захватил» интернет-пространство, и заняв при этом заветное место самой просматриваемой англоязычной статьи в Википедии в 2023 году. По данным, в этом году страницы английской Википедии набрали 84 миллиарда просмотров, при этом ChatGPT занял первое место с впечатляющими 49,5 миллионами просмотров.