Чего не смогла Google: Samsung Pay продолжит работу в России

Но в отличие от поискового гиганта, корейская компания всё же нашла способ вернуться на российский рынок. В официальном Telegram-канале Samsung Russia появилась запись, в которой говорится о продолжении работы Samsung Pay на территории России.

И если карты MasterCard и Visa всё ещё лишены возможности оплачивать покупки, то владельцы карт «Мир» могут как и раньше, без ограничений, пользоваться сервисом Samsung.

Напомним, что на сегодняшний день большинство российских банков выпускают карты «Мир». В их числе Сбербанк, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Почта Банк и т.д.