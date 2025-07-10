Чехия запретила использование китайского ИИ DeepSeek в госсекторе

Правительство заявило, что все продукты и решения DeepSeek, включая приложения, веб-сервисы и сайты, больше не могут использоваться в чешской госадминистрации. Причина — потенциальная передача данных китайским государственным органам. Поскольку компания зарегистрирована в Китае, она обязана по местному законодательству сотрудничать с властями, включая предоставление доступа к хранимой информации.

Подобные меры ранее были введены в ряде европейских стран, таких как Германия, Италия и Нидерланды. Во всех случаях причиной становились опасения по поводу безопасности данных и возможной утечки информации.