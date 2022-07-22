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Чем опасны для смартфона неофициальные версии мессенджера WhatsApp

Предупредили эксперты «Роскачества»
Специалисты Центра цифровой экспертизы «Роскачества» предупредили россиян об опасности загрузки на смартфон приложений-«прокладок» — неофициальных версий мессенджера WhatsApp. Таких якобы полезных «улучшений» появляется всё больше, поэтому на проблему обратил внимание даже глава мессенджера Уилл Кэткарт.
Чем опасны для смартфона неофициальные версии мессенджера WhatsApp

Он отметил, что WhatsApp стал целью мошенников и киберпреступников в силу своей популярности по всему миру. Кэткарт призвал пользователей быть осторожными и не устанавливать на устройства сомнительные копии мессенджера. Например, это Hey WhatsApp, GBWhatsApp, YOWhatsApp, FMWhatsApp, WhatsApp Plus и другие приложения от подозрительной студии HeyMods.

В свою очередь эксперты «Роскачества» рассказали, что россияне тоже могут пострадать от таких копий, что может привести не только к проблемам на смартфоне, но и к «сливу» переписки и других конфиденциальных пользовательских данных.

«Отправляя свои данные через этот канал, невозможно до конца быть уверенным, что передача данных надёжна. Модификации приложений — это как усилители вкуса или ароматизаторы в продуктах. Они необязательны, но с ними как бы лучше, по уверению самих их создателей. Различные модификации и «улучшатели» всегда будут стоять между официальным разработчиком и пользователем. Мы бы предостерегли пользоваться сторонним ПО, особенно скаченным из неофициальных источников и не от прямых разработчиков», — предупредил старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.

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