Чем опасны для смартфона неофициальные версии мессенджера WhatsApp

Он отметил, что WhatsApp стал целью мошенников и киберпреступников в силу своей популярности по всему миру. Кэткарт призвал пользователей быть осторожными и не устанавливать на устройства сомнительные копии мессенджера. Например, это Hey WhatsApp, GBWhatsApp, YOWhatsApp, FMWhatsApp, WhatsApp Plus и другие приложения от подозрительной студии HeyMods.

В свою очередь эксперты «Роскачества» рассказали, что россияне тоже могут пострадать от таких копий, что может привести не только к проблемам на смартфоне, но и к «сливу» переписки и других конфиденциальных пользовательских данных.

«Отправляя свои данные через этот канал, невозможно до конца быть уверенным, что передача данных надёжна. Модификации приложений — это как усилители вкуса или ароматизаторы в продуктах. Они необязательны, но с ними как бы лучше, по уверению самих их создателей. Различные модификации и «улучшатели» всегда будут стоять между официальным разработчиком и пользователем. Мы бы предостерегли пользоваться сторонним ПО, особенно скаченным из неофициальных источников и не от прямых разработчиков», — предупредил старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.