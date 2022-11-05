Чем опасны переводы денег по номеру телефона

Проблема в том, что если отправитель денег ошибётся, то вернуть деньги будет очень сложно. Можно обратиться к случайному получателя платежа, но, как правило, в таких случаях следует отказ. Остаётся только обращение в суд.

Но и в такой ситуации вероятность возвращения денег является низкой. Если же обращение в суд всё-таки планируется, тогда можно подать иск о взыскании неосновательного обогащения. Но, по словам Рыжковой, в иске необходимо указать сведения об ответчике: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, место жительства, один из идентификаторов: серия и номер паспорт, СНИЛС и т.п. Этой информации истец не знает, а банк не может её предоставить — это будет являться распространением персональных данных.

В таком случае адвокат посоветовала обратиться с иском к банку по месту нахождения филиала или по месту жительства истца. «В целях своей защиты банк предоставит сведения о надлежащем ответчике, но нужно учитывать, что дело, скорее всего, будет передано по месту жительства ответчика», — отметила специалист.