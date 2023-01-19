Чем вы рискуете, если пользуетесь услугами банка через Telegram

По словам специалиста, само по себе использование онлайн-банкинга в Telegram безопасно. Оно проводится на базе чат-бота банковской организации и каждая транзакция подтверждается паролем в браузере, смс-сообщениями и другими способами.

Главной опасностью является потеря аккаунта в Telegram со всеми последствиями. Мошенники будут охотиться на пользователей, подсовывая фишинговые ссылки, предлагать участие в фейковых конкурсах, голосованиях и т.п. Главная их цель — компрометация переписки, получение данных для входа в аккаунт.