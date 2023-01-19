Чем вы рискуете, если пользуетесь услугами банка через Telegram

19:45, 19 января 2023
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Чем вы рискуете, если пользуетесь услугами банка через TelegramГлавная опсность — потеря аккаунта
Главная опасность использования услуг банка через Telegram — потеря аккаунта. Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, чем опасно использование услуг банка через Telegram.
Фото: Aapp.in
По словам специалиста, само по себе использование онлайн-банкинга в Telegram безопасно. Оно проводится на базе чат-бота банковской организации и каждая транзакция подтверждается паролем в браузере, смс-сообщениями и другими способами.
Главной опасностью является потеря аккаунта в Telegram со всеми последствиями. Мошенники будут охотиться на пользователей, подсовывая фишинговые ссылки, предлагать участие в фейковых конкурсах, голосованиях и т.п. Главная их цель — компрометация переписки, получение данных для входа в аккаунт.