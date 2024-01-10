Число платных подписчиков Telegram Premium увеличилось на 1 млн всего за месяц

По словам основателя Telegram, Павла Дурова, за последний месяц число платных пользователей увеличилось на 1 млн, достигнув отметки в 5 млн.

Этот рост подписчиков является значительным достижением для Telegram, учитывая, что всего месяц назад, 8 декабря 2023 года, у сервиса было 4 млн платных пользователей.

Сам Дуров назвал Telegram Premium «самой быстрорастущей платной подпиской в истории рынка мессенджеров».

Напомним, что Telegram запустил Premium-подписку в середине июня 2022 года. С тех пор сервис наблюдает стабильный рост. За первые пять месяцев после запуска подписку оформили более 1 млн пользователей, а за год их количество увеличилось в четыре раза.

Общая аудитория Telegram в России также продемонстрировала значительный рост, увеличившись с 50.8 млн пользователей в октябре 2021 года до 82.3 миллиона в октябре 2023-го.